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Osmancık’a Modern İtfaiye İstasyonu

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Osmancık’a Modern İtfaiye İstasyonu
Osmancık İtfaiyesi, Belediye Hizmet Kampüsüne inşa edilen yeni İtfaiye binasına taşındı.

Osmancık İtfaiyesi, Belediye Hizmet Kampüsüne inşa edilen yeni İtfaiye binasına taşındı.

Belediye Başkanı Hamza Karataş, Osmancık Belediyesi birimlerinin bir çatı altında ve koordineli bir şekilde daha kaliteli hizmet vermesi amacıyla 21 bin metrekare alana Belediye Hizmet Kampüsü inşa edildiğini belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik işleri Müdürlüğü, Araç Bakım Merkezi ve ilgili birimlerin bir araya getirildiğini ifade eden Hamza Karataş, Kent Park yapılacak alanın içerisinde kalan itfaiye için yeni İtfaiye İstasyonu inşa edildiğini kaydetti.

Osmancık İtfaiyesinin modern bir itfaiye istasyonunda hizmet vereceğini kaydeden Başkan Karataş, "İtfaiyemiz yeni istasyonunda 3 arozöz, 1 yüksek merdiven, 1 Kaza kırım aracı ve 1 kılavuz araç ile hizmet verecek. Yeni binada 8 araç parkı, 2 dolum tesisi, idare birimi ve vardiya birimleri yer alıyor. Osmancık İtfaiyesi 18 personel ile üç vardiya şeklinde hizmet veriyor." dedi.

Eski itfaiye binasının standartları taşımayan eski bir yapı olduğunu kaydeden Karataş, Kent Park yapılacak alanın içerisinde kalması nedeniyle bu binanın yıkılacağını ifade etti.

Osmancık’a Modern İtfaiye İstasyonu

Osmancık’a Modern İtfaiye İstasyonu

Osmancık’a Modern İtfaiye İstasyonu

Osmancık’a Modern İtfaiye İstasyonu

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