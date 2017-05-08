Osmancık’ta Hıdrellez Coşkusu

Osmancık Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri bu yıl da coşkuyla kutlandı.

Osmancık Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri bu yıl da coşkuyla kutlandı.

Geleneksel Hıdırellez Şenliklerinde yöresel yemek, tatlı ve el sanatları yarışmaları düzenlendi. Bu yıl ilk defa düzenlenen en güzel Osmancık Pilavı yarışması ise oldukça ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye girenlere Osmancık Belediyesince yarım altın ödül verildi. Renkli görüntülere sahne olan Hıdırellez'de çocuklarda unutulmadı. Çocukların eğlencesine ayrı bir önem veren Osmancık Belediyesi, palyanço ve animasyon ekibi ile çocuklara özel etkinlikler düzenledi. Belediye Başkanı Hamza Karataş da 2 bin çocuğa futbol topu hediye etti.

Vatandaşların Hıdırellez Gününü kutlayan Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Hıdırellez'in Osmancık ilçesinde 50 yılı aşkın bir süredir kutlandığını söyledi. Şehrin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Karataş, sosyal ve kültürel alanda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Başkan Karataş, diğer faaliyetleri ile ilgili de bilgi vererek başta şehrin temel problemleri olan alt yapı, içme suyu, doğalgaz gibi yatırımları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hıdrellez Şenliklerine AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Ak Parti İlçe Başkanı Cafer Karlı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.