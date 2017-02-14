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Osmancık’ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

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Osmancık’ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde riskli alan ilan edilen 160 hektar alanın kentsel dönüşüm projesi tamamlanarak askıya çıktı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde riskli alan ilan edilen 160 hektar alanın kentsel dönüşüm projesi tamamlanarak askıya çıktı.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, ilçenin ilk yerleşim yerleri olan ve şehir standartlarını taşımayan, alt yapısı yetersiz ve afet riski olan bölgelerde kentsel dönüşüm yapılacağını söyledi.

Çalışmaların 2014 yılından beri sürdürüldüğünü ve hassas bir çalışma ile yeni imar planlarının hazırlandığını kaydeden Hamza Karataş, "Riskli alan içerisinde kalan yerleşim alanı imar uygulamaları yaygınlaşmadan çok önce inşa edilmiş düzensiz yapılaşmanın hakim olduğu bir bölge. Yapıların büyük çoğunluğu mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilmiş, yeterli alt yapısı olmayan güvensiz binalardan oluşuyor. Afet riski taşıyan bu yapıların dönüştürülmesi için 2014 yılında bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık" dedi.

"Yeni bir Osmancık İnşa Edilecek"

Osmancık kentsel dönüşüm projesinin İmar ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı en büyük projeler arasında yer aldığına işaret eden Başkan Karataş, "Riskli alan ilan edilen bölgenin imar planı tamamlandı. Bu alandaki şehir standartlarını taşımayan alt yapısı yetersiz ve afet riski taşıyan yapılar bertaraf edilerek altyapısı ve sosyal donatısı tamamlanmış, sağlıklı, güvenilir kentsel yaşam alanları inşa edilecek." diye konuştu.

Kentsel dönüşüm alanının imar planları askıya çıktı. Yeni imar planları bilgi amacıyla Osmancık Belediyesinin ilan panosuna da asıldı. Ayrıca hak sahipleri plan bilgisini İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edebiliyor.

Osmancık’ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Osmancık’ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Osmancık’ta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

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