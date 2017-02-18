Osmancık’ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Zeytin (65) yönetimindeki 19 HC 898 plakalı otomobil Dodurga Caddesi üzerinde seyir halindeyken önünde giden elektrikli bisiklete çarpmamak için ani manevra yapması sonucunda karşı kaldırımdaki ağaca çarptı. Meydana gelen kazada ağaca çarpan otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü de yaralandı.

Otomobil sürücüsü Mustafa Zeytin olay yerine gelen ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İl tedavi burada yapılan Sürücü Zeytinileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazaya sebep olduktan sonra olay yerinden uzaklaşan elektrikli bisiklet sürücüsünün kimlik tespit çalışmaları ve kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.