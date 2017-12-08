Osmaneli’de ‘Film İzleme Yoluyla Eğitime Katkı Sağlama’ Projesi

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Film İzleme Yoluyla Eğitime Katkı Sağlama Projesi" kapsamında düzenlenen "Osmaneli'de Sinema Günleri"...

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Film İzleme Yoluyla Eğitime Katkı Sağlama Projesi" kapsamında düzenlenen "Osmaneli'de Sinema Günleri" etkinliği, Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulunda "Her Çocuk Özeldir" filmi ile gösterime başladı.

Düzenlenen proje ile okul-veli işbirliğini arttırması hedeflenirken, toplum tarafından kabul gören temel değerlerin uygun okul ortamında filmler vasıtasıyla pekiştirilmesi amaçlanıyor. Kültürel kodların seçilmiş filmler yoluyla güçlendirilmesi ile okul ve çevresindeki sosyal yaşamın geliştirilmesi de projenin diğer hedefleri arasında.

Mayıs ayına kadar devam etmesi planlanan "Osmaneli'de Sinema Günleri" projesi ilçe merkezindeki okullarda velilere sinema izleme imkanı sunuyor. Bakanlık tarafından öğretmenlere tavsiye edilmiş ya da aile eğitimine yönelik filmlerin gösterime sunulacağı belirtilirken, buna ek olarak okulda kurulacak inceleme komisyonunun tavsiye edeceği filmlerin de dikkate alınacağı vurgulandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "Velilerimizin öğretmenler ile bir araya gelmesine olanak sağlandı. Bu projemizin amacı öğretmenlerimizin veliler ile kaynaşması sağlamak" diye belirtti.