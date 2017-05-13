Osmaneli’de ’Kariyer Günleri’ Başladı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaneli Meslek Yüksek Okulu katkılarıyla meslek lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kariyer...

Bilecik'in Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaneli Meslek Yüksek Okulu katkılarıyla meslek lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kariyer Günleri" başladı.

Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Toplantı salonunda gerçekleştirilen Kariyer Günleri programında; tıp, eğitim, hukuk, iktisat alanları ve meslek bölümleri başta olmak üzere birçok mesleğin tanıtımı yapıldı. Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "Geleneksel hale getirdiğimiz Mesleki Kariyer Günlerinin 2016-2017 eğitim öğretim yılındaki ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantının ilk davetlileri, okullarımızın 12'nci sınıf öğrencileri sizlersiniz. Mesleki Kariyer Günlerinin mesleklerinizin seçiminde sizlere faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mesleki Kariyer Günleri açılışın ardından diğer günlerde de ilgililerin katılımı ile devam etti. Programda öğrencilerin gelecekteki meslek seçiminin önemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçmenin sosyal hayata etkisi, kişilik ile meslek seçimi arasındaki uyumun önemi, mesleklerin gerektirdiği yetenekler, çalışma ortamı ve koşulları, meslekte ilerleme ve mesleğin getirdiği yaşam kalitesi ile ilgili olarak katılımcılar öğrencilere bilgiler verildi.