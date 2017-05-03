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Osmaneli’nde Sokaklar Kilitli Parke Taşı İle Güzelleşiyor

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Osmaneli’nde Sokaklar Kilitli Parke Taşı İle Güzelleşiyor
Osmaneli Belediyesi, yol açma ve genişletme çalışmalarının yanı sıra kilitli parke taş döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaneli Belediyesi, yol açma ve genişletme çalışmalarının yanı sıra kilitli parke taş döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen kış mevsiminin ardından hizmet atağı başlatan Osmaneli Belediyesi, hizmetlerine bütün yaz boyu devam edeceğini bildirdi. Hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Münür Şahin, "Çalışmalarımız hava şartları el verdiğince kışa kadar aralıksız devam edecek. Dokunmadık mahalle ve sokak bırakmayacağız. İlk günkü aşkla hizmetlerimize devam ediyoruz. Osmaneli'nin doğal güzelliklere en yakın yerleşim yerlerinden olan istasyon altı sokaklarını, Osmaneli motifleri ile taş yollarla kaplıyoruz. Doğalgaz çalışmaları tamamlanmış yerleşim yerinde yeni yollarla arsa ve konut değerleri de arttı. Yol yaptığımız her yerde arsa ve konut fiyatları değer kazanıyor. Artık istasyon altı sakinleri gayrimenkullerinin yükselen fiyatları ile çok daha mutlu olacak" dedi.

İnönü mahallesinde sokaklardaki kilitli parke taşı döşeme işlerini Belediye Başkanı Münür Şahin, Başkan yardımcısı Hayati Kava ve belediye meclis üyeleri çalışmaları yerinde inceledi. İnönü Mahallesinde gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Münür Şahin'e ve Belediye Meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

Osmaneli’nde Sokaklar Kilitli Parke Taşı İle Güzelleşiyor

Osmaneli’nde Sokaklar Kilitli Parke Taşı İle Güzelleşiyor

Osmaneli’nde Sokaklar Kilitli Parke Taşı İle Güzelleşiyor

Osmaneli’nde Sokaklar Kilitli Parke Taşı İle Güzelleşiyor

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