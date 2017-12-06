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Osmangazi Belediye Meclisi Yılın Son Toplantısını Yaptı

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Osmangazi Belediye Meclisi Yılın Son Toplantısını Yaptı
Osmangazi Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısı yapıldı.

Osmangazi Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısı yapıldı.

Yılın son meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Başkan Mustafa Dündar, kasım ayında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verirken, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı'na aday olan Oktay Yılmaz, meclis üyeliği görevinden istifa etti.

Osmangazi Belediyesi olarak birçok projenin bütün hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Atletizm Salonu'nun inşaat kısmı bitti. Koltukların montajı yapılıyor. İnşallah, yakın bir zamanda Türkiye'nin en büyük spor salonunu Bursa'ya kazandırmış olacağız. 1. Murat İmarethanesi'ndeki çalışmalarımız son aşamaya geldi. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de bir benzeri olmayan Kaliteli Yaşam Merkezi, belediyemizin en büyük bütçeli işi. Temel kazı ve zemin sağlamlaştırma çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Şehircilik çalışmalarının yanı sıra, kültür merkezlerimiz, spor tesislerimiz de son derece aktif faaliyetler içerisinde" dedi.

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