Osmangazi Belediyesi Aileye Sahip Çıkıyor

Osmangazi Belediyesi'nin ücretsiz danışma hizmeti verdiği "Aile Rehberlik Merkezi" vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Osmangazi Belediyesi'nin ücretsiz danışma hizmeti verdiği "Aile Rehberlik Merkezi" vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yıl başından bu yana bin 615 kişiye rehberlik hizmeti, 4 aileye aile danışmanlığı ve 38 çifte de 79 seans danışmanlık hizmeti verildi.

Osmangazi Belediyesi, Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi ile vatandaşlarına psikolojik destek sağlamaya devam ediyor. Açıldığı günden itibaren ilgi gören Bursa'nın ilk Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi, 2017 yılının 8 aylık verilerine göre, 185 kadın, 60 erkek, 81 ergen, 57 kız çocuğu ve 24 erkek çocuğu ile görüşmeler gerçekleştirerek danışma hizmeti verdi. Aile danışma hizmeti kapsamında 4 aileye 4 seans boyunca danışmanlık sağlanırken, çift danışmanlığı kapsamında 38 çifte de 79 seanstan oluşan rehberlik hizmeti verildi. Bursa'nın önemli bir açığını kapatan merkez, Bursalıların kadın erkek her yaştan bireysel ve çift olarak başvurduğu ve ücretsiz destek aldıkları en önemli bir hizmet merkezi haline geldi.

Merkeze, 2017 yılının 8 ayını kapsayan verilerine göre, toplam 326 başvuru yapıldı. Başvurular doğrultusunda 162 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapılırken, 164 kişiyle telefonla görüşülerek danışmanlık sağlandı. Görüşmeler neticesinde toplamda 361 seans ferdî psikolojik destek sağlanırken, 11'i yetişkin, 15'i çocuk olmak üzere 26 vatandaş, tedavi maksadıyla hastanelerin psikiyatri servisine yönlendirildi. Ayrıca gelen vatandaşlardan 4'ü aile hekimliğine, 6'sı şiddet önleme ve izleme merkezine (ŞÖNİM) 6'sı adli hukuk ve yargıya, 4'ü koruma kararı bilgilendirmesine, 6'sı ise sığınma evi bilgilendirmesine yönlendirildi.

Her yaş grubundan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği merkeze, ağırlıklı olarak kadınlar başvurdu. Randevulu olarak ücretsiz danışmanlık hizmeti alan kadınlar arasında şiddete uğrayanlar da yer alırken, aile içi düzeni sağlamak, çocuklarının gelişimine yönelik bilgi almak ve kendilerini geliştirmek için gelen kadınlar da yer alıyor. Hafta içi her gün 08.00 ila 17.00 saatleri arasında danışanlara seanslar halinde terapilerin uygulandığı merkezde, anne ve babalara, periyodik olarak çocuklarının okul eğitimi ve aldıkları eğitimlerin ileriki yaşlarına nasıl yansıyacağı konusunda da bilgilendirmelerde bulunuluyor. Böylece çocukların hem okul hayatı boyunca, hem de ileriki yaşlarında daha başarılı fertler olması hedefleniyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını en üst düzeyde uygulamaya çalıştıklarının altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Toplumumuzun temel taşı olan aile kurumunu yaşatmak, sağlıklı ve geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek için kurulan Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi, sosyal belediyecilik alanında Bursa'da bir ilk. İnsanlar bir arada olsun, sevincini kederini paylaşsın, diyaloglarını geliştirsin istiyoruz. Belediye olarak vatandaşın derdine uzman kişilerce derman olmak, bireye ve aileye sahip çıkmak için çalışıyoruz. Bu merkezimizde sağlıklı fertlerle güvenli bir gelecek inşa etmek için hizmet veriyoruz. Her bir vatandaşın mutluluğu ve huzurlu bir Osmangazi için çalışıyoruz" diye konuştu.