Osmangazi Ve Yıldırım’da Su Kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi'nin Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi ile Çamlık Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 2 Mart Perşembe günü 08:00-16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Yeni Yıldırım ilçesinde de altyapı çalışmaları sebebiyle Sinandede Mahallesi ve civarında 2 Mart Perşembe günü 08:00-16:00 saatleri arasında kesinti yapılacak.