Osmangazi’de Su Kesintisi

BUSKİ yetkililerinin açıklamasına göre, Güneştepe Mahallesi ve civarında 24 Kasım Cuma ile 9 Aralık Cumartesi tarihlerinde 08.00 ile 18.00 saatleri arasında...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak. BUSKİ yetkililerinin açıklamasına göre, Güneştepe Mahallesi ve civarında 24 Kasım Cuma ile 9 Aralık Cumartesi tarihlerinde 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.