Osmangazi’de Su Kesintisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ yetkililerinin açıklamasına göre, Güneştepe Mahallesi ve civarında 24 Kasım Cuma ile 9 Aralık Cumartesi tarihlerinde 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ yetkililerinin açıklamasına göre, Güneştepe Mahallesi ve civarında 24 Kasım Cuma ile 9 Aralık Cumartesi tarihlerinde 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
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