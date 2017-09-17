Osmangazi’de Üzüm Festivali Coşkusu

Osmangazi Belediyesi tarafından Karabalçık Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "Üzüm Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından Karabalçık Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "Üzüm Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. 26 üreticinin katıldığı yarışmada jüri, üzümleri Ata Sarısı, Alphonse Lavelle, İtalyan, Red Globe olmak üzere 4 farklı kategoride değerlendirdi.

Karabalçık İlköğretim Okulu'nun bahçesinde düzenlenen festivale, AK Parti Bursa Milletvekilleri İsmail Aydın ve Zekeriya Birkan, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Ünal Aksoy, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak ve Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mürvet Öztürk ile çok mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, mehteran gösterisi ve halk dansları ile başlarken, TRT İzmir Radyosu ses sanatçılarından Hale Yamaner de seslendirdiği Türk Halk Müziği eserleri ile festivale katılanlara coşku dolu saatler yaşattı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Üzüm Festivali'nin açılışında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Bursa'da güzelliklerin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Bugün biz, Üzüm Festivali yapıyoruz, başka zaman İncir Festivali yapıyoruz. İki ay sonra da Orhangazi İznik'te Zeytin Festivali yapacağız. Bugün Türkiye'de üretilen salçanın yüzde 40'ını Karacabey üretiyor. Çok şükür her yönüyle çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Böylesine nimetlere şükretmemiz lazım. Ama asıl şükretmemiz gereken şey, birliğimiz, beraberliğimizdir. Bakın köy meydanında toplanmışız ve festivali kutluyoruz. Buna da şükürler diyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, Büyükşehir Belediye Başkanımız, köy muhtarlarımızın ve sizlerle iş birliği yaparak gerçekten yerel kalkınmada özellikle bizim yerel ürünlerimiz noktasında büyük çalışma ve hizmetleri var. Biz sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bugün Karabalçık'ta yetişen üzüm sadece bizim pazarımıza açılacak değil, dünyanın diğer bölgelerine de açılacaktır. Böylece sizin ürününüzün fiyatının artmasına ve sizlerin daha çok para kazanmanıza, bizim de ihracat yapmamıza ve döviz girdimize vesile olacak. Bu ortamı hazırlayan başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere Karabalçık Köy Muhtarımız ve Karabalçık köylülerine ayrıca teşekkür ediyorum. Her günümüzün festival tadında olmasını diliyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Vekili Ünal Aksoy ise, "Bizler yerel yönetimler olarak bu değerleri, başta ilimize sonra ulusal ölçekte sonra da küresel ölçekte tanıtılmasına ve pazarlanmasına yardımcı olmayı bir görev bildik. Bu bağlamda belediyemizin organize etmiş olduğu üzüm festivali Karabalçık'ta yetişen birçok ürün gibi üzümün de ulusal ve küresel manada tanınması adına güzel bir organizasyon. Biz bu organizasyonu düzenlediğimiz için belediye olarak çok mutluyuz. Desteklerimiz de devam edecek" dedi. Osmangazi'nin tarımsal anlamda çok bereketli topraklara sahip olduğunu da hatırlatan Aksoy, "Osmangazimiz'de bir sürü meyve ve sebze yetiştirilmekte. Biz, bu meyve ve sebzelerin daha iyi tanıtılması açısından Armutköy'de 16 tane ova köylerimizin de içlerinde bulunduğu her köye ayrı ayrı stantlar hazırladık. Bu tip festivallerin de sadece tanıtımdan öte yetiştiriciler arasında rekabeti arttırarak kalitenin oluşturulması açısından da çok büyük önemi var. Yetiştiricilerimize özellikle yarışmaya katılacaklara çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Jüri, üzümleri Ata Sarısı, Alphonse Lavelle, İtalyan, Red Glob olmak üzere 4 farklı kategoride değerlendirirken, her bir kategoride de üzümlerin hastalıklardan ari olup olmadıkları, irilik, homojen olup olmadıkları, tadı ve görünüşünü de dikkate aldı. Yarışmanın Ata Sarısı kategorisinde Halit Tutal birinciliği alırken, Hasan Kaya ikinci ve Süleyman Özdemir ise üçüncü oldu. Alphonse Lavelle kategorisinde Metin Özek birinci olurken, Asım Çiçek ikinci ve Ömer Koşan üçüncü oldu. İtalyan kategorisinde Remzi Koşan birinciliği alırken, Metin Özek ikinci ve Alaattin Kaya da üçüncü oldu. Red Globe kategorisinde ise Ömer Koşan birinci olurken, Hasan Özek ikinci ve Halil İbrahim Çiçek de üçüncü oldu.