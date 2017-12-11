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Osmangazi’den Eğitime Büyük Destek

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Osmangazi’den Eğitime Büyük Destek
Osmangazi Belediyesi, ilköğretim çağındaki çocukların eğitimine destek vermek için hayata geçirdiği "Bilgi Evleri'nin dördüncüsünü Emek Mahallesi'nde...

Osmangazi Belediyesi, ilköğretim çağındaki çocukların eğitimine destek vermek için hayata geçirdiği "Bilgi Evleri'nin dördüncüsünü Emek Mahallesi'nde hizmete açacak.

Emek Adnan Menderes Mahallesi Okul Caddesi üzerinde inşa edilen Bilgi Evi, Osmangazi Belediyesi'nin Mehmet Akif, Demirkapı ve Hüdavendigar Bilgi Evleri'nin ardından ilçeye kazandırdığı dördüncü Bilgi Evi olacak. Emek Bilgi Evi, iki kattan oluşuyor. Yaklaşık bin metrekare inşaat alanına sahip Emek Bilgi Evi'nin ilk katında sergi salonu, teknik oda, kafeterya, danışma, mutfak, mescid, revir, spor salonu, bay-bayan soyunma odaları, duş ve tuvaletler yer alıyor.

Günümüz modern mimarisinin özelliklerini yansıtan bina projesi ile dikkat çeken Emek Bilgi Evi'nin ikinci katında ise danışma, kütüphane, okuma salonu, atölye odaları, derslikler, yönetim ve eğitmen odaları ile tuvaletler yer alacak. Ayrıca bina içerisinde engelli vatandaşlar için asansör de bulunacak. Açılacak meslek edinme kursları ile vatandaşlar meslek sahibi olabilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Emek Bilgi Evi inşaatının son durumu hakkında bilgi vererek, "İnşaat çalışmaları tamamlanan binanın dış cephesi boyanıp kaplamaları yapıldı. Binanın içindeki ince işçiliklerde son aşamaya gelindi. Çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emek Bilgi Evi'ni hizmete açacağız. Emek bölgemize ciddi bir hizmet verecek. Hemen yanında düzenlediğimiz meydan ve parkla birlikte vatandaşın buluşma noktası olacak" dedi.

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