Osmaniye Belediye Başkanı’nın Yakın Korumasına Yapılan Silahlı Saldırının Failleri Yakalandı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'a silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen 6 zanlıdan 3" ü tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün olay sonrası yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Sefa K., Ahmet Ş., ve Latif G., tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıkta, 2 si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan zanlılar, polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderilirken tutuklular basın mensuplarına yönelik "İyi çek iyi" sözleri kameralara yansıdı.
5 Temmuz günü, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar, evine girmek için otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğramış, ayağına isabet eden 2 kurşunla yaralanmıştı.
Tutuklanan şahısların saldırıyı Belediye Başkanı Kadir Kara'ya gözdağı vermek için gerçekleştirdiği iddia edildi.
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