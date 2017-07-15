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Osmaniye Belediye Başkanı’nın Yakın Korumasına Yapılan Silahlı Saldırının Failleri Yakalandı

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Osmaniye Belediye Başkanı’nın Yakın Korumasına Yapılan Silahlı Saldırının Failleri Yakalandı
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'a silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen 6 zanlıdan 3" ü tutuklandı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'a silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen 6 zanlıdan 3" ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün olay sonrası yaptığı çalışmalar sonucu yakalanan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Sefa K., Ahmet Ş., ve Latif G., tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıkta, 2 si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar, polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderilirken tutuklular basın mensuplarına yönelik "İyi çek iyi" sözleri kameralara yansıdı.

5 Temmuz günü, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar, evine girmek için otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğramış, ayağına isabet eden 2 kurşunla yaralanmıştı.

Tutuklanan şahısların saldırıyı Belediye Başkanı Kadir Kara'ya gözdağı vermek için gerçekleştirdiği iddia edildi.

Osmaniye Belediye Başkanı’nın Yakın Korumasına Yapılan Silahlı Saldırının Failleri Yakalandı

Osmaniye Belediye Başkanı’nın Yakın Korumasına Yapılan Silahlı Saldırının Failleri Yakalandı

Osmaniye Belediye Başkanı’nın Yakın Korumasına Yapılan Silahlı Saldırının Failleri Yakalandı

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