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Osmaniye Eczacılar Odası’na Sağlıklı Beslenme Semineri

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Osmaniye Eczacılar Odası’na Sağlıklı Beslenme Semineri
Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, Osmaniye Eczacılar Odası'na sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, Osmaniye Eczacılar Odası'na sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

Beslenme açlık bastırma eylemi değildir

Katılımcılara beslenmenin sadece açlık duygusunu bastırmak için yapılan bir karın doyurma eylemi olmadığını söyleyen Dyt. Gizem Akgül, "Beslenme; büyüme ve gelişmenin sağlanması, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için gerekli olan besin maddelerinin vücuda alınarak kullanılmasıdır" dedi. Sağlıklı beslenmenin ancak yeterli ve dengeli bir beslenme tarzı ile mümkün olabileceğini anlatan Dyt. Gizem Akgül, dengesiz beslenmenin önemli bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Bunların başında yer alan ve çağımızın en büyük sağlık sorunlarından olan obezitenin, kanser, hiperkolestrol, hipertansiyon ve birtakım solunum hastalıklarına yol açabileceğini vurgulayan Dyt. Gizem Akgül, bireylerin günlük beslenmelerinde mutlaka porsiyon kontrolü yapmalarını önerdi.

Çay-kahve suyun yerini tutmuyor

Konuşmasında su tüketiminin önemine de değinen Dyt. Gizem Akgül, "İnsan vücudunun yüzde 60'ı sudan oluşur. Günlük yaklaşık 2, 2 buçuk litre su tüketimi besinlerin sindirimi ve emilimi, hücrelere taşınması, besinlerin hücrelerde kullanılması sonucu oluşan çeşitli atıkların akciğer ve böbreklerle taşınıp atılmaları, eklemlerin kayganlığının sağlanması ve vücut ısısının denetimi için gereklidir. Bu nedenle su içmek için susamayı beklemeyin" diye konuştu. Tüketilen çay-kahve gibi içeceklerin idrar söktürücü içecekler olduğunu anlatan Dyt. Gizem Akgül, bu içeceklerin suyun yerini tutamayacaklarını ve bunları sık tüketenlerin günlük su ihtiyacının daha fazla olacağını da sözlerine ekledi.

Osmaniye Eczacılar Odası’na Sağlıklı Beslenme Semineri

Osmaniye Eczacılar Odası’na Sağlıklı Beslenme Semineri

Osmaniye Eczacılar Odası’na Sağlıklı Beslenme Semineri

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