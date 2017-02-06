Osmaniye Güvercin Festivali’nin Kazananları Belli Oldu

Osmaniye Güvercin Severler Derneği tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen Osmaniye Güvercin Festivali'nde kazananlar belli oldu.

Osmaniye Güvercin Severler Derneği tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen Osmaniye Güvercin Festivali'nde kazananlar belli oldu.

Osmaniye Atatürk Ortaokulu'nda 16 ırktan 500'ü aşkın güvercinin en iyi seçilebilmek jürinin karşısına çıktığı festivalde en iyiler belirlendi.

Festivale Şanlıurfa'dan katılan Mehmet İnci, kırmızı alaca bağdadı, göğ alaca bağdadı, sarı alaca bağdadı, göğ nakışlı ırklarında birinci oldu.

Festivaldeki diğer ırkların kazananları ise şöyle:

Karamüsevit ırkında Elbistan'dan katılan Emrah Gümüş, ağ ve kara nakışlı ırkıyla Şanlıurfa'dan katılan Abut Demirkan,

kırmızı çarşıllı ile sarı çarşıllı ırkı ile Gaziantep'ten katılan Ahmet Hamurcu, İspir ırkı ile Şanlıurfa'dan katılan Ömer Belet, kırmızı meverdi ırkı ile Osmaniye'den katılan Hakan Tuncer, alaca bağdadı ırkı ile Kahramanmaraş'tan katılan Ahmet Poyrazoğlu, göğ şamı ırkı ile Gaziantep'ten katılan Hasan Şahin, zırlı şamı ırkı ile Elbistan'dan katılan Emrah Gümüş ve Gaziantep'ten katılan Murat Bakır, kara alaca bağdadı ırkı ile Şanlıurfa'dan katılan Ahmet Güzel birinciliği elde etti.

Tertip Komitesi Başkanı Hakan Tuncer, "Güzel bir festival oldu. Burada kaybeden olmadı, hepimiz kazandık. Her geçen yıl ilginin arttığı festivalimize bu yıl da büyük katılım oldu. Burada büyük bir sabır ve titizlikle en iyi güvercinleri seçme görevini üstlenen jürimize teşekkür ediyorum. Başarılı güvercinlerimizin sahiplerini kutluyorum" dedi.

Festivalde, kategorilerinde şampiyon olan güvercin sahiplerine altın kuş küpesi, kupa ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.