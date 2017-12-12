Osmaniye’da Ruhsal Engellilere Meslek Kursu

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Osmaniye Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğinde ruhsal engelli 10 kişiye yönelik...

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Osmaniye Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğinde ruhsal engelli 10 kişiye yönelik "Dekoratif Ahşap Süsleme" açıldı.

Adaylar arasından kursiyerleri belirlemek üzere yapılan kurs seçmesine Uzman Doktor Şemsi Soner Özdemir, Hemşire Ayşe Güvenç Semerci, Eğitici Ayşe Tekin ile İŞKUR personeli İş ve Meslek Danışmanı Sibel Türköz ve Mustafa Çobanoğlu katıldı.

İşgücü piyasasına girişte dezavantajlı konumda bulunan engelli vatandaşların, düzenlenecek bu kurslar sayesinde hem el becerilerini geliştirecekleri hem de meslek sahibi yapılarak topluma kazandırılmalarının sağlanacağı belirtildi.

3,5 ay sürecek olan "Dekoratif Ahşap Süsleme" kursu ile kursiyerler eğitim sonunda sertifika sahibi olacak.