Osmaniye’de 16 Bin 672 Adet Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Osmaniye'nin Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde üreticilere 16 bin 672 adet ceviz fidanı dağıtıldığı bildirildi.

Osmaniye'nin Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde üreticilere 16 bin 672 adet ceviz fidanı dağıtıldığı bildirildi.

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Osmaniye İlinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere ana çeşit olarak 15 bin 838 adet "Chandler" çeşidi ceviz fidanı ve tozlayıcı olarak da 834 adet de "Franquette" çeşidi ceviz fidanı olmak üzere toplam 16 bin 672 adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtıldığı belirtildi.