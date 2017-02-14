Osmaniye’de 3 Yeni Sağlık Merkezi Açıldı

Osmaniye'de 2 Aile Sağlığı Merkezi, 1 Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu açılışı gerçekleştirildi.

Osmaniye'de 2 Aile Sağlığı Merkezi, 1 Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu açılışı gerçekleştirildi.

Toplum Sağlığı Merkezi açılışında konuşan AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların sağlığını, her türlü yaşam standartlarını yükseltmek için tüm tedbirler alındığını belirtti.

Sağlık alanında çok ciddi anlamda yatırımlar yapıldığına vurgu yapan Önal, "Bu yatırımların da neticesi alındı çok şükür. Ben buraya gelince duygulandım çünkü, ömrünü Osmaniye'de geçiren bir kardeşiniz olarak buranın devlet hastanesi olarak hizmet verdiği zamanlarda hasta olarak geldiğim zaman dilimlerini bilirim. O zamanlar bu hastane 25 yataklı bir hastaneydi şimdi 350 yataklı bir hastanemiz var. 600 yataklı hastanemizin de bütçesi, planlanması her şeyi hazırlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de yapımına başlanacak" dedi.

Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin sağlık alanında da ciddi mesafeler kaydettiğine vurgu yapan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Bir zamanlar Türkiye'de rehin alınan hasta döneminden, üniversite hastanelerine sigortalı işçilerin alınmadığı dönemden, kuyruklarda beklendiği dönemden, ilaçların alınamadığı dönemlerden yani her alanda sıkıntı çektiğimiz bir dönemden hamdolsun sağlık alanında son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda kurtulduk. Şehrimize yapılacak olan 600 yataklı yeni hastanemiz ile inşallah Osmaniye'nin 50 yıllık sağlık problemini karşılamış olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Toplum Sağlığı Merkezi açılışı gerçekleştirilerek bu kapsamda 2 Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık İstasyonunun da açılı gerçekleştirildi.