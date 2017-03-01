Osmaniye’de Acil Müdahale Ve Yangın Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Osmaniye'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Osmaniye Müdürlüğü koordinasyonunda Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı...

Osmaniye'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Osmaniye Müdürlüğü koordinasyonunda Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE, 112 Acil Hizmetleri ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katıldığı acil müdahale ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan İtfaiye Müdürlüğü civarında boş bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta ilk olarak senaryo gereği 112 Çağrı Merkezine trafik kazası olduğu yönünde ihbarda bulunuldu. Olay yerine gönderilen ekipler tarafından kaza geçiren aracın birinde sıkışma diğerinde ise yangın olduğu yönünde bilgi verildi. Kaza yerinden alınan bilgilerin ardından itfaiye ve UMKE ekibi ile iletişime geçildi.

Olay yeri arama kurtarma ekibi tarafından alınan önlemlerin ardından kaza mahalline gelen UMKE ekibi ilk olarak araçta sıkışan yaralının durumunu kontrol ederek gerekli müdahaleyi yaptı. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu araç içerisinde sıkışan yaralı çıkartılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonucu yanan araca itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Tatbikatın devamında trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kazaya sebebiyet veren bir araçta niteliği belli olmayan kimyasal bir maddeye rastlandı. AFAD Arama Kurtarma ekibine bağlı KBRN personelleri aracın durdurulduğu alana giderek özel kıyafetlerle araç ve çevresinde geniş önlemler alındı. Araç içerisinde yapılan incelemeler sonucunda kutu içerisinde niteliği belli olmayan kimyasal bulundu.

Ekip tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra araçtaki tehlikeli kimyasal madde alınarak güvenli bir şekilde gerekli incelemeler yapılmak üzere TAEK'e gönderildi. Araca ve kimyasal maddeye müdahale eden ekipler, alan dışında ilaçlı su ile yıkandı. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından kimyasal madde bulunan araç ve çevresi ilaçlı su ile yıkandı.

Tatbikat sonrasında açıklama yapan AFAD Osmaniye Müdür Yardımcısı Faruk Gök, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1 - 7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tatbikatımızın amacı, olması muhtemel bir deprem, kaza, yangın olması durumunda arkadaşlarımızın olaya müdahale şeklini burada yapmaya çalıştık. Başarılı da oldu arkadaşlarımız. Tebrik ederiz" dedi.