Osmaniye’de Ahşap Ev Kül Oldu

Osmaniye'de ahşap bir ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de ahşap bir ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çona köyünde Halil Andırın'a (86) ait ahşap evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını

gören Andırın'ın komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 3 itfaiye aracı ve 8 personelle yangına müdahale edildi. Ahşap ev, yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye merkezde ikamet eden çocuklarını ziyarete giden Halil Andırın, köye geldiğinde fenalaştı. Yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.