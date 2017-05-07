Osmaniye’de Elektrik Kesintisi

Osmaniye merkez, Kadirli, Bahçe, Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde salı günü kesintisi uygulanacak.

Osmaniye merkez, Kadirli, Bahçe, Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde salı günü kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Salı günü, merkez ilçe Çona Köyü Çürükarmut, Haraz, Kanlıkoz mahalleleri, Yarpuz Köyü Cevdetiye, Hacıbekirli ve Saray mahalleleri ile Yarpuz Bucak Karataş Köyü, Kaypak Bucak Oruçgazi Köyü'ne 09:00-15:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Merkez Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Şehit İbrahim Kundakcı Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında, Topraktepe Köyü Çalışlar Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Bahçe ilçesi Yeni Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, İstiklal Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında, Yeşilyurt Mahallesi Hızarcı Musa Caddesi'nde 13:00-16:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Merkez Mahallesi Almanpınarı Yaylası'nda 09:00-14:00 saatleri arasında, Düziçi İlçesi Yarbaşı Köyü Merkez Mahallesi'nde 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.