Osmaniye’de Elektrik Kesintisi

Osmaniye merkez, Kadirli, Bahçe, Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde salı günü kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Salı günü, merkez ilçe Çona Köyü Çürükarmut, Haraz, Kanlıkoz mahalleleri, Yarpuz Köyü Cevdetiye, Hacıbekirli ve Saray mahalleleri ile Yarpuz Bucak Karataş Köyü, Kaypak Bucak Oruçgazi Köyü'ne 09:00-15:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Merkez Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Şehit İbrahim Kundakcı Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında, Topraktepe Köyü Çalışlar Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Bahçe ilçesi Yeni Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında, İstiklal Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında, Yeşilyurt Mahallesi Hızarcı Musa Caddesi'nde 13:00-16:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Merkez Mahallesi Almanpınarı Yaylası'nda 09:00-14:00 saatleri arasında, Düziçi İlçesi Yarbaşı Köyü Merkez Mahallesi'nde 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
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