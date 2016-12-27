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Osmaniye’de Elektrik Kesintisi

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Osmaniye’de Elektrik Kesintisi
Osmaniye'nin merkez, Hasanbeyli, Bahçe ve Kadirli ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Osmaniye'nin merkez, Hasanbeyli, Bahçe ve Kadirli ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Aralık Perşembe günü, merkez ilçeye bağlı Tehçi Köyü 09:00-17:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyü 09:00-17:00 saatleri arasında, Kalecik Köyü 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Bahçe ilçesi Kaman Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında, Rahime Hatun Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Bağ ve Yeşiltepe mahallelerine 09:00-11:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

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