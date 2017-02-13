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Osmaniye’de Elektrik Kesintisi

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Osmaniye’de Elektrik Kesintisi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat Çarşamba günü, Kadirli ilçesi Sarıtanışmanlı Köyü, Oruçbey Köyü ile Kesim Köyü Aliortaklı, Atasanlı, Hacıahmetler, Aliveliler, Demirciler, İncikler, İmirzeler, Veliler, Çolaklar, Saltalılar, Fakılar ve Deliayşeler mahalleleri, Kayasuyu Köyü Köşkerli Mahallesi ve Karakütük Köyü Akarca Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

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