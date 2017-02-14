Osmaniye’de Elektrik Kesintisi

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Şubat Perşembe günü, Kadirli ilçesi Hardalık Köyü, Çaygeçit Köyü, Kabayar Köyü ve Azaplı Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında, Sumbas ilçesi Akçataş Köyü Karşıyaka, Merkez, Göz, Aydınlar, Diniker, İncirliburun, Akçalıuşağı ve Çintizli mahalleleri, Akdam Köyü Davutlu Mahallesi, Kızılömerli Köyü Aşağı ve Merkez Mahalleleri, Köseli Köyü Demirciler, İncirliburun, Gençaliler ve Merkez mahalleleri, Küçükçınar Köyü, Reşadiye Köyü, Yazıboyu Köyü Merkez ve Müstenler mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.