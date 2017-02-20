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Osmaniye’de Elektrik Kesintisi

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Osmaniye’de Elektrik Kesintisi
Osmaniye'nin Kadirli, ve Bahçe ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Osmaniye'nin Kadirli, ve Bahçe ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Şubat Çarşamba günü, Kadirli ilçesi Değirmendere Köyü Merkez, Çınarcık, Kale, Yazlık Çardak, Çardak, Orta Çardak, Yağızlar, Maksutoluğu Ortatepe, Teknetaş, Gürleyik, Ağlıca, Köşürge, Söğütoluğu, Maksutoluğu Selçuk, Soğucak, Maksutoluğu Dadaloğlu, Maksutoluğu Avcılar, Maksutoluğu Şölen, Maksutoluğu Zincirli, Aşağı Maksutoluğu ve Maksutoluğu Merkez mahalleleri, Tahta Köyü Pürçek, Merkez, Taraklık, İmirhan ve İnci mahalleleri, Yoğunoluk Köyü Elmalı Kayseri, Zindağan, Yoğunoluk, Merkez, Kaş ve Kastal mahalleleri, Koçlu Köyü Paşaoluğu ve Akpınar mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Bahçe ilçesi Örencik Köyüne 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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