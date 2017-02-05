  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 11 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Osmaniye’de Geleneksel Güvercin Festivali Başladı

» »
Osmaniye’de Geleneksel Güvercin Festivali Başladı
Osmaniye Güvercin Severler Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel Güvercin Festivali büyük katılımla başladı.

Osmaniye Güvercin Severler Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel Güvercin Festivali büyük katılımla başladı.

Osmaniye Atatürk Ortaokulu'nda 16 ırktan 500'ü aşkın güvercinin en iyi seçilebilmek için boy gösterdiği festivalde sarı meverdi, kırmızı meverdi, ağ, kara müsevit, zırhlı şamı, göğ şamı, kara nakışlı, göğ nakışlı, göğ kurufilli, kırmızı çarşıllı, sarı çarşıllı, ispir, sarı alaca bağdadı, kırmızı alaca bağdadı, göğ alaca bağdadı ve kara alaca bağdadı güvercin ırklarının en iyileri jüri tarafından seçiliyor.

Festivalin her geçen yıl daha geniş katılımla yapıldığını belirten organizasyonun Tertip Komitesi Başkanı Hakan Tuncer, "Yarışmada birinci gelen güvercinlerin fiyatlarında büyük artış oluyor. Festivalimize Türkiye'nin birçok şehrinden ve Lübnan, Ürdün gibi ülkelerden gelen güvercin severler var" dedi.

Yarışmada 16 güvercin ırkı yarıştığına değinen Tuncer, "Katılım olarak 500'ü aşmış durumdayız. Dereceye girenlere altın kuş küpesi, kupa ve çeşitli hediyeler veriyoruz. Bizler güvercini hobi olarak besliyoruz ama güvercin siteleri başta olmak üzere, sosyal paylaşım sitelerinden kurduğumuz ağ sayesinde ülke genelinde bütünleşmemiz söz konusu. Yılda bir kez, yetiştirdiğimiz güvercinleri görücüye çıkarıyor ve yarışma düzenliyoruz. Bu sayede hepimiz bir çatı altında toplanıyoruz. Festivalimiz sayesinde hem güvercinlerimizin kalitesi artıyor hem de fiyatları artıyor. Bu gün güvercin besleyenler önemli bir gelir kaynağı da sağlayabiliyor. Yarışma öncesi fiyatı 3 bin lira olan bir kuşun yarışmada elde ettiği şampiyonlukla fiyatı 25 bin 30 bin lira olabiliyor" diye konuştu.

Festivale Hatay'dan katıldıklarını ifade eden Oğuz Koçak, 25 yıldır güvercin beslediğini festivale katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, güvercin beslemenin kendisi için bir tutku olduğunu söyledi. Koçak, "Festivallerin kuş kalitesini arttırdığını düşünüyorum. Özellikle son 10 yılda geçmiş kuş ırklarına baktığımız zaman giderek zirve yapıyor. Kuşun kalitesi, görünümü, fiziksel yapısı kuşun fiyatının belirlenmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.

Festival sayesinde dostlukların, arkadaşlıkların, kuş görüşünün, insanların diyalogunun arttığını belirten ve Hatay'dan gelerek festivalde yer aldıklarını dile getiren Furkan Yorluk, "Festivalde kuş fiyatları çok yüksek olabiliyor. Bundan önceki festivalde yüksek kuşlar, özelliklerini tamamlamış, fiziksel özellikleri tam oturmuş kuşlar yoğun talep görüyor. Herkes iyi kuşun peşinde. İyi kuş almak içinde iyi paralar vermek gerekiyor. Kuşu almak isteyen kişi cebinde parası yoksa elinde avucunda ne varsa onu vermek istiyor. Geçen sene bir kişi kuş için 35 milyar değerindeki arabasını verdi mesela. Ama adam kuşunu satmak istemedi" ifadelerini kullandı.

Festivali ziyaret eden MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, katılımcılara başarı dileyerek, "Güvercin sevgisi ve merakıyla Osmaniye'de bir araya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aile olarak aynı kardeşlik hukukunu birbirimize karşı kenetleyerek götürmeliyiz. Güvercin almak, güvercin vermek bahane, arkadaşlıklar, dostluklar şahane olsun diliyorum. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kategorilerinde şampiyon olan güvercin sahiplerine altın kuş küpesi, kupa ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toki’den İstanbul’a “Yeşil Alan” Müjdesi05 Şubat 2017 Pazar 13:53
  • Hamsinin Kaybolduğu Tezgahta Zam Şampiyonu İstavrit05 Şubat 2017 Pazar 13:28
  • Aile Bütçelerine Katkı İçin Başladılar, Ayda 10 Ton Mantar Üretiyorlar05 Şubat 2017 Pazar 13:23
  • 3’ncü Biga Deve Güreşleri05 Şubat 2017 Pazar 13:13
  • Rize’de Kayak Şenliği05 Şubat 2017 Pazar 13:13
  • Barış Manço Kabri Başında Anıldı05 Şubat 2017 Pazar 13:08
  • Eğriçimen Yaylası’nda Kış Şenliği Düzenlendi05 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Bedensel Engelli Kadın Milletvekilinin Hayatı Film Oluyor05 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • “Şimdi Gaziantep’e Gitme Zamanı” Kampanyası Meyvelerini Verdi05 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Bakır Ustalığı Malatya’da Son Demlerini Yaşıyor05 Şubat 2017 Pazar 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti