Osmaniye’de Geleneksel Güvercin Festivali Başladı

Osmaniye Güvercin Severler Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel Güvercin Festivali büyük katılımla başladı.

Osmaniye Güvercin Severler Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel Güvercin Festivali büyük katılımla başladı.

Osmaniye Atatürk Ortaokulu'nda 16 ırktan 500'ü aşkın güvercinin en iyi seçilebilmek için boy gösterdiği festivalde sarı meverdi, kırmızı meverdi, ağ, kara müsevit, zırhlı şamı, göğ şamı, kara nakışlı, göğ nakışlı, göğ kurufilli, kırmızı çarşıllı, sarı çarşıllı, ispir, sarı alaca bağdadı, kırmızı alaca bağdadı, göğ alaca bağdadı ve kara alaca bağdadı güvercin ırklarının en iyileri jüri tarafından seçiliyor.

Festivalin her geçen yıl daha geniş katılımla yapıldığını belirten organizasyonun Tertip Komitesi Başkanı Hakan Tuncer, "Yarışmada birinci gelen güvercinlerin fiyatlarında büyük artış oluyor. Festivalimize Türkiye'nin birçok şehrinden ve Lübnan, Ürdün gibi ülkelerden gelen güvercin severler var" dedi.

Yarışmada 16 güvercin ırkı yarıştığına değinen Tuncer, "Katılım olarak 500'ü aşmış durumdayız. Dereceye girenlere altın kuş küpesi, kupa ve çeşitli hediyeler veriyoruz. Bizler güvercini hobi olarak besliyoruz ama güvercin siteleri başta olmak üzere, sosyal paylaşım sitelerinden kurduğumuz ağ sayesinde ülke genelinde bütünleşmemiz söz konusu. Yılda bir kez, yetiştirdiğimiz güvercinleri görücüye çıkarıyor ve yarışma düzenliyoruz. Bu sayede hepimiz bir çatı altında toplanıyoruz. Festivalimiz sayesinde hem güvercinlerimizin kalitesi artıyor hem de fiyatları artıyor. Bu gün güvercin besleyenler önemli bir gelir kaynağı da sağlayabiliyor. Yarışma öncesi fiyatı 3 bin lira olan bir kuşun yarışmada elde ettiği şampiyonlukla fiyatı 25 bin 30 bin lira olabiliyor" diye konuştu.

Festivale Hatay'dan katıldıklarını ifade eden Oğuz Koçak, 25 yıldır güvercin beslediğini festivale katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, güvercin beslemenin kendisi için bir tutku olduğunu söyledi. Koçak, "Festivallerin kuş kalitesini arttırdığını düşünüyorum. Özellikle son 10 yılda geçmiş kuş ırklarına baktığımız zaman giderek zirve yapıyor. Kuşun kalitesi, görünümü, fiziksel yapısı kuşun fiyatının belirlenmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.

Festival sayesinde dostlukların, arkadaşlıkların, kuş görüşünün, insanların diyalogunun arttığını belirten ve Hatay'dan gelerek festivalde yer aldıklarını dile getiren Furkan Yorluk, "Festivalde kuş fiyatları çok yüksek olabiliyor. Bundan önceki festivalde yüksek kuşlar, özelliklerini tamamlamış, fiziksel özellikleri tam oturmuş kuşlar yoğun talep görüyor. Herkes iyi kuşun peşinde. İyi kuş almak içinde iyi paralar vermek gerekiyor. Kuşu almak isteyen kişi cebinde parası yoksa elinde avucunda ne varsa onu vermek istiyor. Geçen sene bir kişi kuş için 35 milyar değerindeki arabasını verdi mesela. Ama adam kuşunu satmak istemedi" ifadelerini kullandı.

Festivali ziyaret eden MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, katılımcılara başarı dileyerek, "Güvercin sevgisi ve merakıyla Osmaniye'de bir araya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aile olarak aynı kardeşlik hukukunu birbirimize karşı kenetleyerek götürmeliyiz. Güvercin almak, güvercin vermek bahane, arkadaşlıklar, dostluklar şahane olsun diliyorum. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kategorilerinde şampiyon olan güvercin sahiplerine altın kuş küpesi, kupa ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceği öğrenildi.