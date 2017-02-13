Osmaniye’de Kahvehanede Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Osmaniye'de bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi 5008. Sokak'taki bir kahvehanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kahvehanede bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Ali Asiltürk (43) ve Yunus Tuncel (40) hayatını kaybederken, Abdurrahman A. ile Nazif G. de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ile ambulans gönderildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahı kullandığı iddia edilen Hasan K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.