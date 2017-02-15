Osmaniye’de Yaşar Kemal Kültür Ve Sanat Festivali Düzenlenecek

Osmaniye'de Yaşar Kemal için "Yaşar Kemal Buluşmaları" adı altında Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

Osmaniye'de Yaşar Kemal için "Yaşar Kemal Buluşmaları" adı altında Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

20-21-22 Nisan tarihlerinde 1.'si düzenlenecek olan festivalde İlk ve Ortaokullar Arası "Yaşar Kemal ve Benim Çukurovam" konulu Resim Yarışması ve Sergisi, Sanatçılar Ahmet Mekin ve Türkan Şoray'ın da katılacağı Yılanı Öldürseler Filmi Özel Gösterimi, Nebil Özgentürk'ün Renklerle Bir Yaşar Kemal Portresi sunumu, Adnan Binyazar'dan Dedekorkut'tan Yaşar Kemal'e Ağıt Kültürü, Yaşar Kemal Sempozyumu, Yazar Prof.Dr. Onur Bilge Kula, Yazar Prof. Dr. Kenan Mortan, Uçurtma Şenliği, etkinlikleri yer alacak.

Festival kapsamında düzenlenecek "Yaşar Kemal ve Benim Çukurovam" konulu Resim Yarışması ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz başkanlığında Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıda, ilk ve ortaokul resim öğretmenlerine yarışma ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya katılan Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban Göğceli, "Bugün burada çok duygulu anlar yaşıyorum. Hem Yaşar Kemal için memleketinde böyle bir etkinlik düzenlenmesi, hem de siz değerli öğretmenlerimizin böyle bir etkinliğe destek vermesi beni çok mutlu etti. Çünkü Yaşar Kemal de aynı zamanda bir eğitimciydi ve öğretmenlere çok değer verirdi. Yaşar Kemal'in doğduğu yerde, büyüdüğü topraklarda, ilham olduğu çocukları bir araya getirmek ve resim yarışması düzenlenmesi eminim onu çok mutlu ederdi. Ben bu etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya katılan ünlü film yapımcısı Osmaniyeli Arif Keskiner de Yaşar Kemal ile uzun yıllar özel dostluğunun olduğunu ifade ederek, "Bir Osmaniyeli olarak böyle dostlarla bir arada olmak benim için çok büyük mutluluktur. Hele işin içinde Yaşar Kemal olunca böyle bir tekliften daha da mutlu oldum. Çünkü onunla ayrı bir dostluğumuz vardı. Diğer yandan benim de düşüncemde olan bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Keskiner ayrıca Yaşar kemal ile ilk tanışma anısını da anlattı.

15 Şubat-8 Mart tarihleri arasında başvuruların yapılacağı Resim Yarışması'nın sonuçları 28 Mart'ta belirlenecek. Jüri tarafından ilk olarak 400 resim seçilecek. Daha sonra 400 resim arasından 50 İlkokul ve 50 Ortaokul öğrencisinin resimleri sergilenmeye değer olarak seçilecek. İki seviyeden de en iyi 12 resim seçilecek ve bu 24 resim gelecek yıl yapılacak takvime girecek. Ayrıca 24 öğrenciye de birer adet tablet verilecek. Sergilenen 100 resim sahibine ise Yaşar Kemal'in çocuk hikayelerinden oluşan kitap seti hediye edilecek.

Bu sene 1.'si düzenlenecek olan Yaşar Kemal Buluşmaları'na katkıda bulunanlar, Osmaniye Valiliği, Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, DOĞAKA, Osmaniye Barosu, Yaşar Kemal Vakfı, Tosyalı Holding, Park 328 AVM, Osmaniye Kadın Platformu, Keskiner Kültür ve Sanat Derneği, Kurumsal İtibar Yönetimi, Paragon Teknoloji A.Ş., Osmaniye Musiki Derneği ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti.