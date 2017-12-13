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Osmaniyeli Karateciler 5 Madalya Kazandı

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Osmaniyeli Karateciler 5 Madalya Kazandı
Türkiye Karate Federasyonu, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Cengiz Deniz İllerarası Karate Şampiyonası'nda Osmaniyeli...

Türkiye Karate Federasyonu, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Cengiz Deniz İllerarası Karate Şampiyonası'nda Osmaniyeli karateciler 1 altın 4 bronz madalya kazandı.

9-10 Aralık tarihleri arasında Halkalı Osman Solakoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 2 gün süren şampiyonaya 11 ilden 500 sporcu minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorilerinde mücadele etti.

Müsabakalar sonunda kata-kumite kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya verildi.

Şampiyonada Osmaniye adına yarışan Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Berkay Karate Spor Kulübü karate takımı ferdi kata ve kumite dalında 1 altın 4 bronz madalyayla kente döndüler.

Osmaniyeli karateciler Döne Rumeysa Gök birinci, Esma Selinda Türkmen üçüncü, Metehan Türkmen üçüncü, Boran Kutay Uz üçüncü, Berkay Süleyman Portakal üçüncülük elde etti

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