OSMANLI AVRUPA'YA VEDA ETTİ(ÖZET)

İlk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turuna kalarak büyük bir başarıya imza atan Osmanlıspor, 0-0'ın rövanşında sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.

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