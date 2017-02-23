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OSMANLI AVRUPA'YA VEDA ETTİ(ÖZET)
OSMANLI AVRUPA'YA VEDA ETTİ(ÖZET)
OSMANLI AVRUPA'YA VEDA ETTİ(ÖZET)
İlk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turuna kalarak büyük bir başarıya imza atan Osmanlıspor, 0-0'ın rövanşında sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.
23 Şubat 2017 Perşembe 21:04
İzlenme: 72
Etiketler:
UEFA Avrupa Ligi
,
ÖZET
,
3-0
,
SKOR
,
Osmanlıspor
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Olympiakos
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.