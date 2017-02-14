  • BIST 87.884
  • Altın 144,231
  • Dolar 3,6529
  • Euro 3,8781
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Osmanlı Döneminden Kalan Antika Eşyalar Satışa Çıktı

» »
Osmanlı Döneminden Kalan Antika Eşyalar Satışa Çıktı
Malatya'da antika eşya işiyle uğraşan Zafer Yiğitcan, çoğunu Osmanlı döneminden kalan eşyalardan oluşturduğu koleksiyonunu satışa çıkardı.

Malatya'da antika eşya işiyle uğraşan Zafer Yiğitcan, çoğunu Osmanlı döneminden kalan eşyalardan oluşturduğu koleksiyonunu satışa çıkardı.

27 yıl önce hobi olarak başladığı eski eşya biriktirme sevdasını zamanla değerli antika eşyalarına yönelten Zafer Yiğitcan, açtığı mağazada koleksiyonunu satışa çıkardı. Antika meraklısı Yiğitcan, koleksiyonunda aralarında 150 yıllık Osmanlı dönemi eşyaları da olmak üzere, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un çıkardığı Sebilüreşat Dergisi, 1965 yılına ait bir motosiklet, eski dönem paraları, yaklaşık 85 yıllık tahta kayak takımı ve yazılı Türk basınına ait gazete ve dergi gibi önemli eşyaları sergiliyor.

Çevresinde "Antikacı Zafer" olarak tanınan Zafer Yiğitcan, eski eşya biriktirme sevdasının ailede dedesinden babasına, babasından da kendisine geçtiğini söyleyerek, "Bu bende bir hastalık oldu. Ben sabah dükkanı açtığım zaman, diyorum bugün nasıl bir obje gelecek, nasıl bir malzeme gelecek, o heyecanla, o hevesle bekliyorum. Gelen eşyayı önce temizleyip severim, sonra karşıma koyar bir çay, kahve içerek seyrederim" dedi.

"Osmanlı objeleri ve Cumhuriyet dönemi eşyaları var"

Biriktirdiği eşyaların zamanla evine sığmadığını ve bir dükkan açmak zorunda kaldığını söyleyen Zafer Yiğitcan, "Bu işe hobi olarak başladım. 27 yıldır eski eşya biriktiriyorum. Eşyalar eve sığmayınca ben de burayı açmak zorunda kaldım. Burada eşyaları satıyorum. Biriktirdiğim eşyalar arasında Osmanlı objeleri ve Cumhuriyet dönemi eşyaları var. En az 50 senelik eşyalar. 100 - 150 senelik Osmanlı tüfeklerimiz var yine. Sandıklar, bakır objeler, saray köşeliği, Osmanlı bebek beşikleri, 1965 model motosiklet ve bisiklet gibi bir koleksiyonumuz mevcut" diye konuştu.

"Gelen eşyayı alıp önce bir temizlerim, daha sonra da severim"

Biriktirdiği eşyaların birçoğunu il dışından temin ettiğini belirten Antikacı Zafer, "Eşyaların birçoğunu il dışından temin ettim. Zamanla biriktirdim bunları, şimdide satmaya başladım. Ama bu konuda Malatya zayıf. Bir batı gibi değil, batı daha aktif. Gençlerde bir ilgi alaka olduğunu söyleyebilirim. Objelerin fiyatları değişiyor. Bu bizde bir hastalık oldu. Ben sabah dükkanı açtığım zaman, diyorum bugün nasıl bir obje gelecek, nasıl bir malzeme gelecek. O heyecanla, o hevesle bekliyorum. Gelen eşyayı alıp önce bir temizlerim, daha sonra da severim. Karşıma koyar, karşısında bir çay, kahve içerim. Temizliğini yaptıktan sonra tezgaha koyarım. Dedem rahmetlik para koleksiyonu yapardı. Babam rahmetli o da hem tespih, hem kalem koleksiyonu yapardı. Biz de onlardan gördük ve bu sevgi, bu aşk başladı. Geçmişte atalarımızın kullandığı, dedelerimizin kullandığı eşyaları şimdi gençlere sunuyoruz. Onların ilgi ve alakasını bekliyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin ‘Hemşehri’ Haritası Açıklandı14 Şubat 2017 Salı 10:48
  • Bolu’da Kar Yağışı Tekrar Başladı14 Şubat 2017 Salı 10:48
  • Sur Belediye Başkanı Özkan, Mağdur Aileye Sahip Çıktı14 Şubat 2017 Salı 10:43
  • Kahraman Türk 6 Alman’ı Yangından Kurtardı14 Şubat 2017 Salı 10:38
  • Yaşanan Acıları Çamura Yansıttılar14 Şubat 2017 Salı 10:28
  • Koca Mahalle Yerinde Durmuyor14 Şubat 2017 Salı 10:13
  • Sevgililer Günü Gülüne Sel Zammı14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • En Güzel Sevgililer Günü Hediyesi14 Şubat 2017 Salı 10:03
  • Fatsa’dan Suriye Sınırına Gönül Köprüsü14 Şubat 2017 Salı 10:03
  • Terörle Mücadelede ’Akademi’ Dönemi14 Şubat 2017 Salı 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti