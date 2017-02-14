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Osmanlı Hanedan Üyesi Bülent Osman İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

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Osmanlı Hanedan Üyesi Bülent Osman İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Paris'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bülent Osman için dedesi Gazi Osman Paşa'nın memleketi Tokat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Paris'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bülent Osman için dedesi Gazi Osman Paşa'nın memleketi Tokat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anne tarafından II. Abdülhamit'in, baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu Bülent Osman (87) Paris'te tedavi gördüğü hastanede 4 gün önce hayatını kaybetmişti. Bülent Osman'ın cenazesi vasiyeti üzerine Paris'ten İstanbul'a getirildi. Bülent Osman için dedesi Gazi Osman Paşa'nın memleketi olan Tokat'a gıyabi cenaze namazı kılındı. Ali Paşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

2010 yılında dedesinin memleketi Tokat'a gelmişti

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşında Plevne müdafaasıyla dünya tarihine damgasını vuran Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ile aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in torunu olan Bülent Osman, 2010 yılında dedesinin memleketi Tokat'ta Gazi Osman Paşa köyünü ziyaret etmişti.

Osmanlı Hanedan Üyesi Bülent Osman İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Osmanlı Hanedan Üyesi Bülent Osman İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

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