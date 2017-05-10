  • BIST 96.027
  • Altın 141,084
  • Dolar 3,5859
  • Euro 3,8997
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 16 °C

Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat’tan Atatürk’e Hakaret Tepkisi

» »
Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat’tan Atatürk’e Hakaret Tepkisi
Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat Atatürk'e yapılan hakaretlere tepki göstererek, "Osmanlı padişahlarına, Fatih Sultan Mehmet Han'a, Mustafa Kemal...

Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat Atatürk'e yapılan hakaretlere tepki göstererek, "Osmanlı padişahlarına, Fatih Sultan Mehmet Han'a, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yani milletimize mal olmuş kahramanlarımıza hakaretleri asla kabul edemeyiz" dedi.

Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada son günlerde Atatürk'e yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Canpolat, "Osmanlı padişahlarına, Fatih Sultan Mehmet Han'a, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Recep Tayyip Erdoğan'a yani milletimize mal olmuş kahramanlarımıza hakaretleri asla kabul edemeyiz. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Atatürk ve silah arkadaşlarını sevmeyebilirsiniz, hoşlanmak zorunda da değilsiniz, yalnız hakarette edemezsiniz. Bu milletimizi bölme oyunlarından uzak durmalıyız. Atatürk bir Osmanlı paşasıydı. Fatih Sultan Mehmet Han gibi, Recep Tayyip Erdoğan gibi bu millete mal olmuş komutanlarımıza karşı yapılan hakaretleri kınıyorum" diye konuştu.

"Atatürk'te bizim, Fatih'te bizim, Erdoğan'da bizimdir"

Kimsenin değerler üzerinden siyaset yapmaması gerektiğini belirten Canpolat, şunları söyledi:

"Bizler aynı kaderin çocuklarıyız, aynı devletin vatandaşlarıyız, Atatürk'te bizim, Fatih'te bizim, Erdoğan'da bizimdir bizim. Kimse bu değerler üzerinden ne siyaset yapmalı, nede bu değerlerimize hakaret etmelidir. Yaklaşık üç yıl önce Kastamonu Osmanlı Ocakları il Başkanlığında şahsıma FETÖ'cülerin organize ettiği "Atatürk'e hakaret" gerekçesiyle algı başlatılmıştı. Cumhuriyet savcılarımız yapılan soruşturma sonucu hakaret içerikli konuşmadığımızı ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermesi yapılmak istenen oyunu bozmuştu. Osmanlı Ocakları bir Osmanlı paşasına hakaret etmez, bilakis Atatürk'e ve Osmanlı padişahlarına, geçmişteki, şuan ki ve bundan sonra devletimizin Cumhurbaşkanlığı makamında kim oturursa otursun liderlerimize sahip çıkacaktır. Osmanlı torunları bu tür oyunlara gelmemelidir".

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Yılmaz, Konya’da Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:14
  • Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal’ın Sevenleri Hastanede Bekleyişini Sürdürüyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:14
  • 2 Bin 700 Yıllık Olduğu Söylenen Stel Sahte Çıktı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:14
  • "Super Mushshak" Geliyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:08
  • Reyhanlı Saldırısının Yıl Dönümü10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:44
  • Konakkuran Belde Belediyesine Kayyum Atandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:39
  • Doktorlar 15 Saatte 3 Kalp Ameliyatı Yaptı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:39
  • Tören Alanında Kaçan Kurbanlık Koyun Zor Anlar Yaşattı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:35
  • Kadın Polisin Darp Edilmesine Kınama10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:35
  • Abdullah Gül’e Taziye Ziyaretleri Sürüyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti