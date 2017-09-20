Osmanlıspor Günü Çift Antrenmanla Tamamladı

Osmanlıspor, Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Osmanlıspor, Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam ettirdi. Yardımcı antrenörler nezaretinde yapılan sabah antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 7'ye 3 top kapma oyunuyla devam etti. Gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yapan mor-sarılılar sabah antrenmanını tamamladı.

Akşam antrenmanına da yardımcı antrenörler nezaretinde çıkan Başkent ekibi ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.