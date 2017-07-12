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Osmanlıspor, Günü Çift İdmanla Tamamladı

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Osmanlıspor, Günü Çift İdmanla Tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarını Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sürdüren Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sürdüren Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde günün ilk antrenmanına 35 dakika süren ısınma, koordinasyon ve core çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ikinci etabında dayanıklılık ve çabukluk çalışması yapan Mor-Sarılılar, pas çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 15 dakika süren akşam antrenmanı Bülent Uygun'un saha içesinde yapmış olduğu kısa motivasyon toplantısıyla başladı. Toplantının ardından ısınma çalışmasına geçen Başkent ekibi, 7'ye 2 top kapma oyunuyla antrenmanı devam ettirdi. Daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan mor-sarılılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Günün ikinci çalışmasına hafif adale ağrısı bulunan Raheem Lawal tedbir amaçlı katılmazken tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Tiago Pinto takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Osmanlıspor, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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