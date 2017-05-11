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Osmanlıspor Hız Kesmiyor

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Osmanlıspor Hız Kesmiyor
Hafta sonu sahasında Akhisar Belediyespor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, hız kesmeden bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam...

Hafta sonu sahasında Akhisar Belediyespor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, hız kesmeden bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Batıkent Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenmana tedavileri devam eden Musa Çağıran, Aykut Demir ile hafif ağrıları bulunan Ndiaye, Numan Çürüksu ve Umar tedbir amaçlı katılmadı. İyileşme sürecine giren Luiz Carlos ve Tugay Kacar ise performans uzmanı Thomas Klimmeck nezaretinde özel çalışma yaptı.

Core çalışmasıyla başlayan günün tek antrenmanı, topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yarı sahada iki takım halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan Başkent ekibi yine yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Vaclav 33 dedi

Mor-sarılı ekip, antrenman bitiminde ise 33 yaşına giren Çek stoper Vaclav Prochazka'nın doğum gününü kutladı. Tecrübeli oyuncu, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra Raul Rusescu'nun elinden doğum günü pastasından tattı. Prochazka daha sonra teknik heyet, takım arkadaşları ve personelin kutlamasını kabul etti.

Osmanlıspor Hız Kesmiyor

Osmanlıspor Hız Kesmiyor

Osmanlıspor Hız Kesmiyor

Osmanlıspor Hız Kesmiyor

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