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OSMANLISPOR KUPA-2'YE VEDA ETTİ(ÖZET)
OSMANLISPOR KUPA-2'YE VEDA ETTİ(ÖZET)
İlk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turuna kalarak büyük bir başarıya imza atan Osmanlıspor, 0-0'ın rövanşında sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.
23 Şubat 2017 Perşembe 21:04
İzlenme: 33
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.