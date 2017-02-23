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OSMANLISPOR KUPA-2'YE VEDA ETTİ(ÖZET)

OSMANLISPOR KUPA-2'YE VEDA ETTİ(ÖZET)

İlk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turuna kalarak büyük bir başarıya imza atan Osmanlıspor, 0-0'ın rövanşında sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.
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