Osmanlıspor - Medipol Başakşehir Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta müsabakaları kapsamında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Osmanlıspor, müsabakadan 1-0 yenik ayrıldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay, dikkatsizlik sonucu kalelerinde bir gol gördüklerini ifade etti.

Müsabakanın 3 ihtimale de açık olduğunu kaydeden Akçay, "Deplasmanımız gayet iyi ama iç sahada dikkatsizlik bize bir gol yedirdi. Sonraki süreçte rakibin kapanması, kilitleri açamamamız ve arayış içerisinde olmamız başarılı olmadı. 42 maç oynadık ama şu ana kadar gördüğüm ikinci en kötü konsantre olduğumuz maçtı. Nedenleri üzerinde durmamız gerekir. Bunu yarın yönetimle görüşeceğiz. Başı kesilesi gereken antrenör ise başı kesilir. Başı kesilmesi gereken oyuncu ise başı kesilir. Kulüpler kalıcıdır, bunlar bizim ekmek teknelerimiz dolayısıyla burada kimsenin ekmek yediği tabağa tükürmemesi gerekir. Hayatımız boyunca Türk futbolunun ilerlemesi, gelişmesi üzerine kurduğumuz bir felsefemiz var, onu aynen sürdürmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Avcı: "3 puanla dönmek bizi daha rahat hissettirecek"

"Osmanlıspor kulübünü Avrupa kupalarında gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyoruz" diye sözlerine başlayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise maçın ardından şu değerlendirmelerde bulundu:

"Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in en çok sprint atan, en fazla faul yapan takımı, sade oyun planları, tamamen bir geçiş takımı. Bununla ilgili biz de sabırla ve ikinci bir bölgede bekledik. Onlar da özellikle son iki maçta bu formata dönmüşlerdi. Golü bulanın biraz daha bekleyeceği bir maçtı. Golü duran toptan bulduk. Arkasından bir pozisyon yakaladık. İkinci yarı itibariyle rakibin de bir iki tane pozisyonu var. Bizim daha fala pozisyonumuz var. Biz savunmada, geçişlerde çok basit top kayıpları yaptık. Tamamlayamadığımız pozisyonlar var. Eğer bunları tamamlasaydık, maçı daha rahat tamamlayabilirdik. Oyunda fauller, duran toplar çok fazla oldu. Oyunun akışı bu anlamda biraz daha kesildi. Özellikle son iki haftada kaybettiğimiz puanlar sonrası böyle bir yerden 3 puanla dönmek bizi daha rahat hissettirecek. Bu bizim için son derece önemliydi."