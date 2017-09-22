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Osmanlıspor, Taktik Ağırlıklı Çalıştı

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Osmanlıspor, Taktik Ağırlıklı Çalıştı
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Antalyaspor'la pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla devam...

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Antalyaspor'la pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Osmanlıspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Tecrübeli teknik adam İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Başkent ekibinde hafif adale ağrısı bulunan Tiago Pinto'nun da takıma katılmasıyla mor-sarılılar günün tek antrenmanında tam kadro çalıştı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmana iki ayrı grup halinde yapılan topla koordinasyon ve çeşitli pas organizasyonlarıyla devam edildi. İsabetli pas çalışmasının ardından taktik çalışmasına geçen futbolcular tam sahada taktiğe yönelik maçla antrenmanı sonlandırdı. Taktik çalışmasında tecrübeli teknik adam İrfan Buz, oyunu sık sık durdurarak oyuncularına direktiflerde bulundu.

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