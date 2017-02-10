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Osmanlıspor, Trabzonspor Maçına Hazır

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Osmanlıspor, Trabzonspor Maçına Hazır
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta müsabakaları kapsamında, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak...

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta müsabakaları kapsamında, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde yarın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Mor-sarılı ekip antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular daha sonra saha kenarına kurulu üç farklı istasyonda yaptıkları sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

Haftanın son antrenmanına tedavileri devam eden Aminu Umar ve Tugay Kacar katılmazken; Tiago Pinto ise tedavisinin ardından antrenman sahasında koşu yaptı.

Osmanlıspor, Trabzonspor Maçına Hazır

Osmanlıspor, Trabzonspor Maçına Hazır

Osmanlıspor, Trabzonspor Maçına Hazır

Osmanlıspor, Trabzonspor Maçına Hazır

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