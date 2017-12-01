  • BIST 103.559
  • Altın 160,628
  • Dolar 3,9217
  • Euro 4,6513
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Osmanlıspor’da Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Devam Edildi

» »
Osmanlıspor’da Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Devam Edildi
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Osmanlıspor'da hazırlıklar sürüyor.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Osmanlıspor'da hazırlıklar sürüyor.

Osmanlıspor, Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Batıkent Tesisleri'nde yapılan çalışmalar 1 saat sürdü. Antrenmana tam kadro çıkan mor-sarılı ekipte, tedavisi devam eden Tiago Pinto antrenmanın ana etabında takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde çalıştı.

Isınma koşusuyla başlayan günün tek antrenmanına, koordinasyona yönelik topla yapılan çalışmayla devam edildi. Daha sonra tam sahada gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Musa Çağıran ikinci kez baba oldu

Osmanlıspor'un 25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Musa Çağıran ikinci kez baba oldu. Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ikinci kez mutluluğu yaşayan Burcu-Musa çifti, 3 kilo 456 gram ve 50 santim boyundaki erkek bebeğe "Emir" adını verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mavi Ateş Taraftarı Karabükspor’a Destek İçin Sokağa İndi01 Aralık 2017 Cuma 16:43
  • Ali Koç: "Özlediğimiz Fenerbahçe İçin Yola Çıkmış Bulunuyorum"01 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • Merkezefendi’den Engelli Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Serap Aydeniz’e Milli Onur01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Büyükşehirden Şampiyona Arsa Ödülü01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Özlem Hastürk Balkan Yolcusu01 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Malatya Muay Thai Takımı Avrupa Şampiyonasında Başarı Hedefliyor01 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • Samsunspor İle Eskişehirspor 47. Randevuya Çıkacak01 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Düzce’de01 Aralık 2017 Cuma 16:03
  • Menemen Belediyespor’un Derbi Hedefi 3 Puan01 Aralık 2017 Cuma 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti