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Osmanoğlu: “Abdulhamid Han’ın Borsada Büyük Paralar Kazandığı Doğrudur”

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Osmanoğlu: “Abdulhamid Han’ın Borsada Büyük Paralar Kazandığı Doğrudur”
Türk Tarih Kurumu (TTK) eski Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü'nün, Sultan II. Abdülhamid Han'ın borsada kazandığı paralar ile birlikte yabancı bankalarda...

Türk Tarih Kurumu (TTK) eski Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü'nün, Sultan II. Abdülhamid Han'ın borsada kazandığı paralar ile birlikte yabancı bankalarda yüklü miktarda parası olduğu yönündeki iddiaları Şehzade Orhan Osmanoğlu doğruladı.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu Şehzade Orhan Osmanoğlu, "Biz bu paraların Türkiye'ye gelmesini çok istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanmasını istiyoruz çünkü bizim bir ahdımız var" dedi.

Osmanoğlu, "Sultan Abdulhamid Han çok büyük servetler edindi. Bunlar içinde yurt içinde ve yurt dışında 6 bin 800'e yakın mülk var. Borsada çok büyük paralar kazandığı söylenir ve doğrudur bu. Hocamız çok güzel bir çalışma yaptı Allah razı olsun. Bize de yardımcı oldu bu hususta, bu konuyla ilgili yargıda devam eden bir davamız var zaten. Yargıda devam eden davamız verasetle ilgili bu paralarla ilgili soruşturmamızı daha yeni açacağız, onu takip edeceğiz inşallah. Hocamız bununla ilgili bize bir ışık tutacak, yol gösterecek. Elinde belgeleri varsa biz kendisiyle görüştük bir iki kere bir toplantı yaptık. İnşallah bir netice alınabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Biz bu paraların Türkiye'ye gelmesini çok istiyoruz"

Söz konusu paraların Türkiye'ye kazandırılmasını çok istediklerini dile getiren Osmanoğlu, "Sultan Abdulhamid Han tahttan indirildiği zaman İttihat ve Terakki, Selanik'e gitmeden önce buradan bir takım kâğıtları imzalattırdılar kendisine. Ondan sonra Selanik'e gittiği zaman Selanik'te Deutsch Bank'ın müdürünü Selanik'e getirip ve o paraları aldılar diye biliyoruz biz fakat Sultan Abdulhamid Han çok zeki olduğunu ve mutlaka ve mutlaka bu paraların hepsini vermediğine inanıyoruz. Tahminimiz bizim çok cüzi bir kısmını söylediğini ve diğerlerini sakladığını ve söylemediğini bekliyoruz. Bu hususta hocayla aynı fikirdeyiz. Zaman gösterecek inşallah biz bir çalışma yapıyoruz. Biz bu paraların Türkiye'ye gelmesini çok istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanmasını istiyoruz çünkü bizim bir ahdımız var; eğer biz varlıklı olursak insanların hayrına bir vakıf kuracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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