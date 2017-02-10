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Öso: El Bab’da Sona Yaklaştık

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Öso: El Bab’da Sona Yaklaştık
Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu El Bab'da çetin çatışmalara devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu El Bab'da çetin çatışmalara devam ediyor. ÖSO komutanları, Milli Hastane ve stratejik önemi büyük olan Cebeli Şeyh Agil'in alınmasından sonra şehrin tamamının el geçirilmesinin an meselesi olduğunu söyledi.

Özgür Suriye Ordusunun komutanlarından Ebu Abdullah, El Bab'daki son durum için şunları söyledi;"Bugün El Bab'ı ele geçirmek için son hazırlıkları yapıyoruz. Dün Cebeli Şeyh Agil, Fırat Kalkanı Güçleri tarafından alındı. Buna ilaveten Milli Hastane ele geçirildi. Şimdi kuvvetlerimizi El Bab'ın ele geçirilmesi için hazırlıyoruz."

İki yıldan bu yana, kendisi için stratejik ve manevi öneme sahip olan bu El Bab'ı elinde tutmak için var gücüyle savaşan DEAŞ'ın burayı kaybetmesinin Halep'in kuzey ve doğu kısmını tamamen kaybetmesi anlamına geldiğini belirten askeri komutanlardan Hüseyin Raif sözlerini şöyle sürdürdü;

"El Bab stratejik öneme sahiptir. Kuzey ve Doğuya açılan kapıdır. Ondan sonra Münbiç gelir İnşallah. Özgür Suriye Ordusunun El Bab'ın kontrol etmesi, Kürt devletinin kurulmasına engel olmak anlamına gelir. Doğu ile Batı arasındaki bağlantıyı ortadan kaldırır. Kürt koridoru rüyasını hayal haline getiriyor."

Bir başka ÖSO komutanı ise "Şimdi biz Esad adına hareket eden DEAŞ ve PKK ile savaşıyoruz. İnşallah bunları yenince hedefimiz Esad olacaktır" dedi.

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