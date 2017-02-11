Öso, El Bab’ta Bazı Noktaları Ele Geçirdi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk askerinin de desteğiyle El Bab'ın güney batısındaki, hububat siloları, ziraat Lisesi, elektrikli fırın ve spor kulübünü...

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk askerinin de desteğiyle El Bab'ın güney batısındaki, hububat siloları, ziraat Lisesi, elektrikli fırın ve spor kulübünü ele geçirdi. Bölgede çatışmaların devam ettiği, ÖSO birliklerinin Devar Tadif'e doğru ilerlediği kaydedil.