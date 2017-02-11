Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk askerinin de desteğiyle El Bab'ın güney batısındaki, hububat siloları, ziraat Lisesi, elektrikli fırın ve spor kulübünü ele geçirdi. Bölgede çatışmaların devam ettiği, ÖSO birliklerinin Devar Tadif'e doğru ilerlediği kaydedil.
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Öso, El Bab’ta Bazı Noktaları Ele Geçirdi
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk askerinin de desteğiyle El Bab'ın güney batısındaki, hububat siloları, ziraat Lisesi, elektrikli fırın ve spor kulübünü...
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