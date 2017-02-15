Öso, El-bab’ta İlerlemeye Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ta çatışmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ta çatışmaya devam ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu, stratejik öneme sahip olan aynı zamanda şehrin bütün mahalle ve caddelerini gören Şeyh El Cebeli Agil'i ele geçirdikten sonra şehirde ilerlemeye devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu son olarak Sükün Eşşabi, Devar El Tadif, Mezra Şihabi ve Hikmet Hastanesini ele geçirdi. Özgür Suriye Ordusu, şehrin yüzde 40'ını ele geçirmiş durumda ve ordu şehrin tamamını ele geçirmek için yoğun çatışmalarını sürdürüyor. ÖSO, askerleri, DEAŞ militanlarının şehirden çıkarken toprağa gömdükleri mayınlar nedeniyle zorlandıklarını ifade etti. Özgür Suriye Ordusu çatışmalar esnasında sivillerin zarar görmemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Özgür Suriye Ordusundan bir asker, "Şehirde ilerlemeye devam ediyoruz. Stratejik öneme sahip bazı binaları ele geçirdik, şiddetli çatışmalar oluyor. Bizi asıl zorlayan mayınlar. Şehirdeki siviller bizim kardeşimiz. Onların zarar görmesini istemiyoruz. İnşallah kısa süre içinde şehrin tamamını ele geçireceğiz" dedi. Başka bir asker ise, "Bugün yine şehirde ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Yakında şehrin tamamını ele geçirmeyi umut ediyoruz" dedi.