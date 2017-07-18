Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacağı İsveç ekibi Östersunds, İstanbul'a geldi.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Östersunds, rövanş karşılaşması için İstanbul'a geldi. 20 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a rakip olacak İsveç takımı, Atatürk Havaalanı'nda gerçekleşen pasaport kontrolünün ardından konaklayacağı otele gitti.
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