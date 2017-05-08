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Ösym Başkanı Demir, Hatay’da Üniversiteleri İnceliyor

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Ösym Başkanı Demir, Hatay’da Üniversiteleri İnceliyor
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ömer Demir, Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nde inceleme yapmak üzere...

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ömer Demir, Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nde inceleme yapmak üzere Hatay'a geldi.

Demir, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret ederek Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri ile yeni bir yaklaşım çerçevesinde üniversitelerin durumu ile ilgili inceleme yapmak üzere heyetler halinde üniversiteleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Hatay Valisi Erdal Ata, ÖSYM Başkanı Ömer Demir'i Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Hatay'da iki tane üniversite olduğunu belirten Vali Ata, "Bu üniversitelerimizin yakından tanınması, sorunlarının yerinde görülüp YÖK'e taşınması konusunda sizlerin bu ziyaretinin faydası olacağı kanaatindeyim. İskenderun'daki üniversitemiz biliyorsunuz yeni kurulan bir üniversite. Yeni üniversite olması sebebiyle birtakım eksiklikleri olabilir, özellikle altyapı yatırımları bakımından. Hem Mustafa Kemal Üniversitesi'nin hem de İskenderun Teknik Üniversitesi'nin sıkıntılarının çözümünde YÖK'ün önemli katkıları olacağını düşünüyorum" dedi.

ÖSYM Başkanı Ömer Demir ise ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hatay'da iki üniversitemiz var. Bu iki üniversiteyi ziyaret edip başta valilik olmak üzere o üniversitenin paydaşları ile fikir paylaşımında bulunarak hem üniversitemizi yakından tanımak hem üniversitemizin il içinde nasıl göründüğünü öğrenmek için bir fırsat yakalamak istiyoruz. Onun için buradayız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından ÖSYM Başkanı Ömer Demir ve Hatay Valisi Erdal Ata Hatay'daki üniversiteler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ösym Başkanı Demir, Hatay’da Üniversiteleri İnceliyor

Ösym Başkanı Demir, Hatay’da Üniversiteleri İnceliyor

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