Otel Odasındaki Cinayeti Dakikalar İçerisinde İşlemişler

Beyoğlu'nda bir otelde 2 kadın tarafından öldürülen Cüneyt Pala cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda bir otelde 2 kadın tarafından öldürülen Cüneyt Pala cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda bir otelde Cüneyt Pala'yı bıçaklayarak öldüren birisi öğretmen diğeri üniversite öğrencisi Dilek D. ve Gülşah Ş. polise teslim olmuş ve kendilerinden para alan Cüneyt Pala'dan paralarını geri alamadıkları gerekçesiyle cinayeti işlediklerini anlatmışlardı.

Olay gününde kadınların odaya girme anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet için bir otelde buluşmak üzere sosyal medyadan Cüneyt Pala ile anlaştığı iddia edilen 2 kadın, otel odasında bekleyen Pala'nın odasına giriyor. Kısa süre sonra panikle odadan çıkan iki kadın güvenlik kameraları tarafından kaydediliyor.