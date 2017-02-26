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Otelde Yangın Paniği

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Otelde Yangın Paniği
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan üç yıldızlı turistik bir otelde çıkan yangın, hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan üç yıldızlı turistik bir otelde çıkan yangın, hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Gece saatlerinde, bir otelin üçüncü katında bulunan odadan dumanların çıktığının ihbar edilmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, İnönü Caddesi üzerinde bulunan otele geldi. Tedbir amaçlı olarak polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de sevk edildiği yangında otelin dördüncü katında bulunan biri çocuk iki kişi dumandan etkilenerek ambulans ile Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken, otelde maddi hasar oluştu.

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